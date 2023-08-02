Раскрыт новый компактный планшет от Apple

До конца года корпорация Apple запланировала выпуск нового компактного планшета. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Журналисты медиа сослались на отчет известного инсайдера ShrimpApplePro, который заявил, что на осенней презентации Apple представит новый iPad mini. Устройство седьмого поколения могут выпустить вместе со смартфонами Apple и новыми смарт-часами Apple Watch.

По информации журналистов издания, новый iPad mini должен получить улучшенную камеру. Авторы отметили, что устройство получит функцию Photonic Engine, сможет записывать видео в формате ProRes, также аппарату будут доступны запись стереозвука и поддержка опции портретного освещения. Планшет должен получить один из новых процессоров — A16 Bionic или A17 Bionic.

Актуальный iPad mini шестого поколения был представлен осенью 2021 года. Аппарат получил тонкие рамки, 8,3-дюймовый дисплей Liquid Retina IPS, процессор A15 Bionic, 4 гигабайта оперативной и от 64 гигабайт встроенной памяти. Гаджет оснащен одинарной камерой разрешением 12 мегапикселей, встроенный в боковую кнопку дактилоскопическим сенсором, GPS и NFC.