Идентифицирована самая древняя медуза на Земле

Ученые Королевского музея Онтарио в Канаде идентифицировали окаменелости самой древней медузы на Земле из известных до сих пор, названной Burgessomedusa phasmiformis. Об открытии сообщается в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Хорошо сохранившиеся ископаемые останки медузы были найдены в сланцах Берджесс в канадской части Скалистых гор в конце 1980-х и 1990-х годов. Сейчас в канадском музее хранятся около 200 образцов, которые демонстрируют внутреннюю анатомию и наличие щупалец. Burgessomedusa обладает кубическим зонтиком высотой до 20 сантиметров и более чем 90 короткими пальцеобразными щупальцами, что позволяет отнести животное к подтипу стрекающих Medusozoa.

Находка подтверждает, что медузы являются одной из самых ранних групп животных, существовавших еще в кембрийском периоде, и пищевая цепь того времени была намного сложнее, чем считалось ранее. Хищники были представлены не только крупными плавающими членистоногими, такими как аномалокарис, но и свободноплавающими стрекающими, которые имели щупальца, позволяющие ловить относительно крупную добычу.