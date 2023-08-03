В ледниках Новой Земли нашли микрометеориты с неизвестной структурой

Российские ученые обнаружили в ледниковых щитах архипелага Новая Земля большое количество микрометеоритов. Были найдены как уже известные типы, так и экзотические образования, сообщает ТАСС.

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Исследование провели геологи Института геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) имени В. И. Вернадского. Среди необычных находок были микрометеориты из тугоплавких материалов: благородной шпинели, перовскита и анортита.

В некоторых объектах содержалось вещество, которое ученые ранее никогда не встречали в метеоритах.

«Были отмечены микрометеориты с интерстициальными участками с графической структурой, состоящие из анортита и кремнезема», – говорится в посвященных исследованию материалах Минобрнауки России.

Размер микрометеоритов составляет от 10 мкм до 2 мм. Их можно обнаружить в ледниках Антарктиды и реже в Арктике. Новую Землю можно назвать еще одним местом скопления микрометеоритов. Изучение этих тел позволит ученым лучше понять эволюцию Солнечной системы.