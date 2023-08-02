В Windows сломалось меню «Пуск»

Пользователи ОС Windows 11 пожаловались на проблемы с меню «Пуск». Об этом сообщает издание Windows Central.

© Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

По словам некоторых владельцев компьютеров, встроенное в систему меню «Пуск» может перестать работать и реагировать на взаимодействия с ним. Проблема возникла в версии операционной системы под номером 22H2 после выхода обновления KB5028254.

В Microsoft отреагировали на поломку, отметив, что проблема может быть связана с ошибкой компонента ExplorerPatcher. В компании объяснили, что все штатные системы функционируют нормально, но «Пуск» может перестать работать из-за сторонних программ.

«Эти типы приложений часто используют неподдерживаемые методы для настройки, что может привести к непредвиденным последствиям на вашем устройстве Windows», — заявили представители компании.

По словам журналистов медиа, по этой причине Microsoft не смогла предоставить исправления проблемы. Инженеры компании лишь порекомендовали удалить все сторонние надстройки из «Пуска».