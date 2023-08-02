WhatsApp снял короткометражный фильм

WhatsApp выступает против предложенного в Великобритании законопроекта о безопасности в Интернете, утверждая, что он может поставить под угрозу неприкосновенность частной жизни пользователей и свободу слова. В новом документальном фильме мессенджер рассказывает о том, как шифрование сыграло важную роль в побеге афганской женской футбольной команды подростков.

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В фильме показаны тяжелые моменты, когда команда координировала свой выход из Афганистана, используя сквозное шифрование WhatsApp, которое обеспечило конфиденциальность и безопасность их сообщений.

Законопроект о безопасности в Интернете, который в настоящее время обсуждается в Великобритании, предоставляет регулирующим органам право проверять личные сообщения на наличие материалов о насилии над детьми даже на зашифрованных платформах.