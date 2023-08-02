Пользователи назвали лучшие смартфоны июля
Разработчики бенчмарка AnTuTu раскрыли список самых высокооцененных смартфонов июля на базе Android. Топ составлялся на основе пользовательских отзывов.
Первое место занял флагманский смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra, который набрал 95,71% положительных отзывов. При этом в июньском рейтинге он находился на третьем месте (94,17%).
На втором и третьем местах разместились Vivo X90 Pro+ (92,98%) и Nubia Z50 Ultra (92,73%) соответственно.
В рейтинг также попали Xiaomi 13 Pro (92,06%), Honor Magic5 Pro (91,8%), Honor X40 GT (91,53%), OnePlus 11 (90,02%), Oppo Find X6 Pro (89,86%), Xiaomi 13 Ultra (89,85%) и Huawei Mate 50 Pro (88,98%).
В июне топ возглавил смартфон Meizu 20 Pro, набравший 97,5% позитивных отзывов. По всей видимости, за месяц использования владельцы устройства изменили свое мнение о нем, так как в обновленной статистике новинка Meizu не вошла даже в топ-10. Аналогичным образом со второго места вылетел и прошлогодний флагман Xiaomi 12S Ultra, который в прошлом месяце набрал 94,21% одобрения у пользователей.