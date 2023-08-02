Пользователи назвали лучшие смартфоны июля

Первое место занял флагманский смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra, который набрал 95,71% положительных отзывов. При этом в июньском рейтинге он находился на третьем месте (94,17%).

В июне топ возглавил смартфон Meizu 20 Pro, набравший 97,5% позитивных отзывов. По всей видимости, за месяц использования владельцы устройства изменили свое мнение о нем, так как в обновленной статистике новинка Meizu не вошла даже в топ-10. Аналогичным образом со второго места вылетел и прошлогодний флагман Xiaomi 12S Ultra, который в прошлом месяце набрал 94,21% одобрения у пользователей.