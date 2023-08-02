Xiaomi представит флагманскую линейку смартфонов в День знаний

Компания Xiaomi проведет глобальную презентацию смартфонов линейки Xiaomi 13T Pro 1 сентября. Таким образом компания хочет опередить анонс iPhone 15, сообщает портал 4Gnews.

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Xiaomi 13T Pro будет доступен в трех различных конфигурациях, каждая из которых будет оснащена оперативной памятью LPDDR5x емкостью 12, либо 16 ГБ и хранилищем UFS 4.0 размером от 256 ГБ до 1 ТБ.

Смартфон Xiaomi 13T Pro окажется переименованным Redmi K60 Ultra, который по традиции сначала представят на китайском рынке в августе.

Согласно многочисленным утечкам, флагманская модель в линейке получит 6,67-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5К и частотой обновления изображения 144 Гц. Xiaomi 13T Pro также оснастят высокопроизводительным чипом MediaTek Dimensity 9200+ и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Базовая модель, Xiaomi 13T, по слухам, получит аналогичное железо, а основным отличием станет зарядка мощностью 67 Вт и скромный для современного флагмана набор памяти.