Физики рассчитали наиболее точную массу бозона Хиггса

Ученые, работающие с Большим адронным коллайдером (БАК), рассчитали наиболее точную на данный момент массу бозона Хиггса. Эта элементарная частица была открыта 11 лет назад и с тех пор находится в центре внимания научного сообщества.

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Массу бозона Хиггса нельзя предсказать с помощью стандартной модели, ее необходимо измерять экспериментально. Точная оценка имеет первостепенное значение в физике элементарных частиц.

Авторы нового исследования объединили два набора данных: измерения, основанные на анализе распада частицы на два фотона высокой энергии (дифотонный канал), и более ранние измерения, основанные на исследовании распада на четыре лептона.

Предварительные результаты по дифотонному каналу указали на массу в 125,22 миллиарда электронвольт (ГэВ) с погрешностью всего в 0,14 ГэВ. Затем ученые учли более ранние измерения массы в четырехлептонном канале и получили массу бозона Хиггса в 125,11 ГэВ, с погрешностью 0,11 ГэВ. Это самое точное измерение фундаментального параметра на сегодняшний день, сообщает SciNews.