Apple заблокировала переход с iOS 16.6 на старые прошивки

Компания Apple сделала интересный, но закономерный шаг, прекратив подписывать iOS 16.5.1 и iPadOS 16.5.1 после недавнего выпуска iOS 16.6. Это означает, что пользователи больше не смогут перейти на более старую версию, если они уже обновились на более новую iOS.

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В iOS 16.5.1, выпущенной в июне, были устранены некоторые критические проблемы безопасности, в том числе ошибка, связанная с адаптером для Lightning, и уязвимости, позволявшие выполнить произвольный код. Однако с выходом iOS 16.6, которая принесла 16 исправлений, включая исправления активно эксплуатируемых уязвимостей, компания Apple сместила акцент на последнее обновление.