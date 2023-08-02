Обнаружено необычное свойство древних земных кратеров

Ученые из Университета Западно-Капской провинции Южной Африки (Кейптаун, ЮАР) обнаружили, что древние кратеры на Земле, образовавшиеся более 3,5 миллиардов лет назад, пропали с планеты. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Geophysical Research Planets (JGR Planets).

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Старейшие кратеры Земли предоставляют ученым важную информацию о структуре ранней Земли и составе тел в Солнечной системе, а также помогают правильно интерпретировать данные о кратерах на других планетах. Однако теперь геологи не могут найти эти кратеры.

Исследователи могут найти кратеры с помощью специальных инструментов — невооруженным взглядом их не видно. В рамках работы они раскопали одну из старейших известных ударных структур планеты: кратер Вредефорт в Южной Африке. Структура имеет около 300 километров в поперечном сечении и образовалась около 2 миллиардов лет назад.

«После удара метеорита кора Земли поднялась в месте, где произошел удар, образовав купол. Со временем эрозия его смела и он уменьшился», — отметили авторы.

Исследователи взяли образцы горных пород и проанализировали их физические свойства в поисках различий в плотности, пористости и минералогии между подвергшимися удару и неповрежденными породами. Они также смоделировали удар и его влияние на физику горных пород и минералов и сравнили с существующими данными. Результаты показали, что породы во внешних гребнях структуры Вредефорт были практически неотличимы от пород вокруг них, которые не пострадали от удара.