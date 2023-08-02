Смартфоны iPhone со старой иконкой Twitter стали продавать по завышенным ценам, надеясь привлечь покупателей, которые ценят редкость и эксклюзивность. На это обратил внимание портал Android Headlines.

На прошлой неделе приложение Twitter на iPhone получило обновление, которое сменило название и логотип соцсети на новые в виде буквы X. Теперь некоторые пользователи, которые не стали загружать новую версию клиента X, решили использовать ситуацию в свою пользу и продавать свои смартфоны с установленным старым приложением.

Цены на такие устройства варьируются от $800 до $25 тыс. за iPhone 11 Pro Max. Также можно найти более актуальные смартфоны — например iPhone 14 Pro с приложением Twitter предлагается всего за $4,2 тыс.

Однако покупка такого смартфона подразумевает не только получение желанной иконки, но и передачу Apple ID продавца со всеми купленными ранее программами. Однако не исключено, что покупатель попадется на мошенника, который восстановит доступ к своему профилю и сменит пароль.