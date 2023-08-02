Сбер усовершенствовал платформу для маркетплейсов

Сбер усовершенствовал собственную платформу для распознавания объектов в фото- и видеоматериалах Layer, предназначенную для маркетплейсов, магазинов и онлайн-журналов, сообщает пресс-служба Сбера.

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Layer может еще точнее определить пол и возраст человека по фотографии, даже если в кадр не попало лицо, а затем подобрать релевантные товары для клиента согласно их поисковому запросу.

Это стало возможным благодаря внедрению в Layer собственной модели Сбера MiVOLO, которая стала лучшей в мире по этому функционалу в соответствии с результатами тестов нескольких международных бенчмарков.