Сбер усовершенствовал платформу для маркетплейсов
Сбер усовершенствовал собственную платформу для распознавания объектов в фото- и видеоматериалах Layer, предназначенную для маркетплейсов, магазинов и онлайн-журналов, сообщает пресс-служба Сбера.
Layer может еще точнее определить пол и возраст человека по фотографии, даже если в кадр не попало лицо, а затем подобрать релевантные товары для клиента согласно их поисковому запросу.
Это стало возможным благодаря внедрению в Layer собственной модели Сбера MiVOLO, которая стала лучшей в мире по этому функционалу в соответствии с результатами тестов нескольких международных бенчмарков.
Layer используется на многих интернет-площадках России. Для онлайн-журналов она анализирует изображения в статьях о моде и домашнем декоре и сразу же составляет для читателей список похожих товаров в партнерских интернет-магазинах. А на маркетплейсе «МегаМаркет» сервис выбирает для покупателей элементы гардероба, похожие на те, что человек видит в карточке товара или на модели.