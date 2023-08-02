В Китае детям захотели ограничить использование смартфонов

Управление по вопросам киберпространства Китая представило проект новых правил, регулирующих использование мобильных устройств и интернета для несовершеннолетних. Если законопроект примут, подросткам ограничат использование смартфонов двумя часами в день, сообщает портал Rozetked со ссылкой на документ китайского ведомства.

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Согласно проекту, несовершеннолетним гражданам Китая устанавливаются ограничения по времени и режиму пользования смартфонами и мобильным интернетом. Так, детям до 8 лет разрешается работать со смартфонами не более 40 минут в день, детям от 8 до 15 лет — не более часа в день, а подросткам от 16 до 17 лет — не более двух часов в день.

Причем каждые полчаса устройство должно напоминать пользователю о необходимости сделать перерыв.

Вместе с тем доступ к мобильному интернету будет закрыт для несовершеннолетних с 22:00 до 6:00. Исключение составляют приложения для образовательных целей, сервисы для защиты личной безопасности, вызов экстренных служб и сертифицированные развивающие физические и умственные способности программы.

Проект правил является продолжением политики Китая по ограничению влияния онлайн-игр на детей и подростков. Он будет находиться на обсуждении до сентября 2023 года.