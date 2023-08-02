В США начали продавать кнопочные Android-смартфоны для слепых

Американская компания RAZ Mobility, специализирующаяся на мобильных ассистивных технологиях, анонсировала смартфон SmartVision 3, разработанный специально для людей с нарушениями зрения. Устройство работает под управлением операционной системы Android и сочетает в себе сенсорный экран и физическую клавиатуру, сообщает портал Android Authority.

© Raz Mobility

SmartVision 3 оснащен рядом функций, предназначенных для комфортного использования и безопасности слепых и слабовидящих пользователей. Например, он имеет специальную кнопку для вызова голосового помощника Google Assistant, который позволяет управлять телефоном голосом и вводить текст. Также смартфон поставляется с приложениями, которые помогают определять номиналы купюр, цвета, уровень освещения и увеличивать изображение на экране.

Кроме того, SmartVision 3 может распознавать объекты и выполнять действия с помощью специальных NFC-меток, которые прилагаются к устройству. Для зарядки телефона предусмотрено беспроводное зарядное устройство с тактильными маркерами.

Смартфон получил компактный дизайн с 3,5-дюймовым сенсорным экраном и Т9-клавиатурой. На тыльной стороне устройства установлены сканер отпечатка пальцев, две камеры на 16 и 2 Мп, а спереди — селфи-датчик с разрешением 5 Мп. Также отмечается наличие разъема карты памяти и для наушников, поддержка 4G, Wi-Fi, Bluetooth и NFC.