В России разработают систему для мониторинга космического микромусора

Ученые Московского авиационного института (МАИ) разрабатывают систему наблюдения за космическим мусором размером менее 10 см, который движется по земной орбите. Как сообщает газета «Известия», попадание такого осколка в космический аппарат на высокой скорости почти всегда приводит к аварии.

Автор проекта, доцент кафедры «Системный анализ и управление» МАИ Игорь Усовик отметил, что даже Международная космическая станция может быть пробита частицей диаметром около 1,3 см на скорости порядка 10 км/c. Объекты меньше 1 см по отдельности не несут угрозы для аппаратов, однако их намного больше — постоянные столкновения снижают возможности космических кораблей и их подсистем.

На сегодняшний день информацию о малоразмерном мусоре получают с помощью небольшого количества наземных станций и космических спутников. Получить полную картину таким образом невозможно. Специалистам уже удалось создать математическую модель расположения микромусора. Результаты ее расчетов будут использоваться для выбора безопасной траектории для космических кораблей и спутников.