Перечислены функции iOS 17, которые не будут доступны на релизе

Скоро состоится релиз iOS 17 с множеством новых функций. И хотя уже сейчас бета-версии есть, что вам показать, релизная версия не будет обладать некоторыми функциями, про которые компания заявляла на WWDC. Но все они должны появиться чуть позже.

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Во-первых, это «Журнал» - способ «сохранить моменты жизни и создать незабываемые воспоминания». Используя машинное обучение, приложение предлагает моменты, которые вы хотели бы запомнить, и предлагает вам вести дневник о фотографиях, музыке, тренировках и многом другом.

Функция AirDrop также получит развитие, позволяя обмениваться номерами с помощью NameDrop. Интересным дополнением станет возможность продолжать передачу данных по AirDrop через Интернет, даже если вы отошли от другого устройства. Удобно, правда?

Наконец, любители Apple Music обрадуются появлению поддержки совместных плейлистов. Вскоре вы сможете приглашать друзей присоединиться к плейлисту, что позволит всем добавлять, изменять порядок и реагировать с помощью эмодзи на песни.