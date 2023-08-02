Эксперт предсказал появление смерчей в европейской части России

Из-за изменения климата смерчи начнут появляться почти во всех регионах европейской части России. Как сообщает URA.RU, об этом заявил специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов.

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По его словам, торнадо будут возникать в Москве, Санкт-Петербурге, Белгородской, Ярославской, Архангельской, Калининградской областях, а также в Карелии, Коми, Крыму и Татарстане. Происходит это по причине изменения климата — из-за роста температур увеличивается содержание водяных паров в атмосфере, которые выступают «мотором» для смерча.

«Возможно, это явление будет наблюдаться в тех районах, где раньше его не было. В европейской части России могут появиться смерчи практически во всех регионах», — добавил Карнаухов.

Эксперт считает, что сперва будут возникать относительно небольшие торнадо — не такие разрушительные, как в Америке. Однако сам факт появление смерчей в регионе говорит о том, что в будущем могут появиться и их более опасные версии.