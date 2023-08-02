Названа причина потери связи с зондом «Вояджер-2»

Причиной потери связи с космическим зондом NASA «Вояджер-2» стала неправильная команда, из-за которой антенна отклонилась на два градуса от земли. Как сообщает газета The Guardian, специалистам удалось найти сигнал от аппарата, расположенного в 19 млрд км от Земли.

Напомним, что связь с «Вояджер-2» ученые потеряли больше недели назад, после того как отправили ему неверную команду. Даже небольшого изменения угла антенны было достаточно, чтобы полностью потерять управление.

Во время сканирования неба эксперты обнаружили сигнал аппарата. На этой неделе ему будут пытаться передать инструкцию о восстановлении ориентации с помощью комплекса в Австралии. Если это не удастся, то ученым придется ждать октября — тогда зонд самостоятельно восстановит ориентацию в пространстве и выйдет на связь с Землей.