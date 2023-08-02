В Южной Корее заявили о получении первого комнатного сверхпроводника

Южнокорейские физики заявили о создании первого сверхпроводника, работающего при комнатной температуре и атмосферном давлении, который, по их мнению, откроет новую эру для человечества. Соединение на основе свинца и меди LK-99 якобы проводит электричество без какого-либо сопротивления и способно к магнитной левитации. В то же время сообщение вызвало скептицизм среди большинства других ученых, поскольку предоставленные данные выглядят неубедительно. Об этом сообщает издание The Conversation.

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На настоящий момент все известные сверхпроводники требуют очень низких температур (ниже ста градусов Цельсия) или чрезвычайно высоких давлений, которые более чем в сто тысяч раз превышают обычное атмосферное давление. Это ограничивает их использование в качестве материалов для передачи электричества без потери энергии или для создания мощных магнитов, сдерживающих плазму в термоядерных реакторах. Хотя уже были сообщения об открытии «комнатной» сверхпроводимости, ни одно из них не выдерживало критики.

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Согласно заявлению исследователей из Южной Кореи, LK-99 можно получить в процессе обжига минерала ланаркита Pb2SO5 и фосфида меди Cu3P. При этом полученный материал демонстрирует два ключевых признака сверхпроводимости при нормальном давлении воздуха и при температуре до 127 градусов Цельсия: нулевое сопротивление и магнитную левитацию. Ученые также предложили правдоподобное объяснение сверхпроводимых свойств LK-99, но не предоставили экспериментальных доказательств.

В опубликованном видео эффекта Мейснера, когда сверхпроводник отталкивается от магнита, ученые помещали плоский кусок LK-99 на магнит, в результате чего он приподнимается, но продолжает касаться поверхности одним краем. При этом ожидается, что «комнатный» сверхпроводник будет демонстрировать полную левитацию. Возможно, объяснение состоит в том, что ученые получили несовершенный образец, и только его часть является сверхпроводящей.