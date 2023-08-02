Пользователи iPhone 14 жалуются на скоропортящиеся батареи

С начала продаж линейки iPhone 14 не прошло и года, однако владельцы смартфонов Apple уже начинают жаловаться на быструю деградацию аккумуляторов. В некоторых случаях емкость батареи в устройствах упала до 87% от первоначальной, сообщает портал iMore.

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Проблема деградации батарей не нова для Apple, но в случае с iPhone 14 она проявляется особенно сильно. Эксперты предполагают, что это может быть связано с аномально высокими температурами этим летом в некоторых регионах или с низким качеством используемых аккумуляторов. В большинстве жалоб указывается, что емкость аккумулятора спустя 10-11 месяцев использования составляет 90% и ниже.

Представленные в сентябре 2022 года смартфоны iPhone 14 и 14 Pro и оснащены мощными чипами Apple A15 и A16. Однако даже энергоэффективный процессор не способен компенсировать потерю емкости батареи, которая влияет на время работы смартфона. Когда уровень остаточной емкости падает ниже 80%, iPhone напоминает пользователю о необходимости замены батареи. С учетом быстрой деградации многие пользователи уже скоро начнут получать подобные сообщения.