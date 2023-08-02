В AnTuTu назвали самые мощные бюджетные смартфоны июля

Разработчики бенчмарка AnTuTu в своем ежемесячном рейтинге производительности бюджетных Android-смартфонов признали Redmi Note 12 Turbo самым мощным в сегменте.

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За производительность Redmi Note 12 Turbo отвечает чип Snapdragon 7+ Gen 2, благодаря чему устройство смогло набрать более 1,15 млн баллов. Второе место закрепилось за Realme GT Neo5 SE с аналогичным чипом (1,13 млн), а третье — за iQOO Neo7 SE на базе MediaTek Dimensity 8200 (949 тыс.).

Четвертое и пятое места разделили Vivo S17 Pro (947 тыс.) и Oppo Reno10 Pro 5G (923 тыс.), работающие на Dimensity 8200. За ними следует Redmi Note 12T Pro (894 тыс.) с разогнанной версией этого чипа Dimensity 8200 Ultra.

В топ также попали Redmi K60E (887 тыс.), Xiaomi Civi 3 (886 тыс.), OnePlus Ace Racing Edition (880 тыс.) и обычный OnePlus Ace (872 тыс.).