Компания США запустила последнюю ракету с российскими двигателями

Американская компания запустила последнюю ракету с российскими двигателями
Компания Northrop Grumman в США в последний раз запустила с космодрома NASA ракету Antares с российским двигателем РД-181. Прямая трансляция запуска ведется NASA на YouTube.
Сообщается, что ракета доставит на орбиту корабль Cygnus с грузом для Международной космической станции (МКС).
21 июня 2022 года бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что у США осталось четыре российских двигателя для грузовых кораблей Cygnus.
Рогозин уточнил, что для запуска корабля Cygnus нужно два двигателя РД-181. «Роскосмос» в ответ на американские санкции прекратил поставку двигателей — РД-180 и РД-181.
До этого Рогозин заявлял, что созданный для Украины спутник «Лыбидь» может быть запущен в космос после завершения специальной военной операции.
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