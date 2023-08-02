Компания США запустила последнюю ракету с российскими двигателями

Компания Northrop Grumman в США в последний раз запустила с космодрома NASA ракету Antares с российским двигателем РД-181. Прямая трансляция запуска ведется NASA на YouTube.

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Сообщается, что ракета доставит на орбиту корабль Cygnus с грузом для Международной космической станции (МКС).

21 июня 2022 года бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что у США осталось четыре российских двигателя для грузовых кораблей Cygnus.

Рогозин уточнил, что для запуска корабля Cygnus нужно два двигателя РД-181. «Роскосмос» в ответ на американские санкции прекратил поставку двигателей — РД-180 и РД-181.