Свежее обновление Windows 11 блокирует выключение компьютера

Когда пользователь выбирает опцию «Обновить и завершить работу», компьютер не выключается. Происходит перезагрузка и компьютер снова приводится в рабочее состояние.

Само по себе это не критично, так как не говорит об аппаратной поломке. Один из бывших разработчиков Microsoft подсказал, что проблема может быть связана с функцией быстрого запуска, сохраняющей некоторые данные для ускоренной загрузки Windows. Перезагрузку компьютера может вызывать и характер процесса обновления.