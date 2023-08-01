ИТ-эксперт рассказал, что делать, если у вас украли телефон

Кража смартфонов стала обыденностью и приводит к потере устройства и даже средств с банковских счетов. Эксперт по кибербезопасности Шамиль Магомедов рассказал, что делать, если столкнулись с такой проблемой.

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Важно первым делом связаться с оператором связи и заблокировать украденный смартфон, чтобы вор не смог получить доступ к вашей информации. Затем, зайдите в интернет с компьютера и сбросьте пароль в учётной записи AppleID/Google.

Пометьте смартфон как украденный в настройках безопасности, чтобы предостеречь других от покупки украденного устройства. Ещё можно удалить все данные на смартфоне или заставить его издавать громкие и неприятные звуки.