В Госдуме пообещали не запрещать россиянам iPhone

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в России не планируется запрещать использование iPhone. Об этом он Роскомнадзор.

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«Пока вопрос так не стоит», — пообещал депутат, отвечая на вопрос о том, планируется ли запретить россиянам использовать технику компании Apple.

В Telegram политик также назвал проверку , которой занялся Роскомнадзор, необходимой и актуальной мерой.

«Все-таки безопасность хранения персональных данных, которые уходят на зарубежных серверы Apple, невозможно гарантировать», — добавил Хинштейн.

О том, что подведомственный Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр« (ГРЧЦ) анонсировал проверку iPhone и iPad на защищенность от слежки, стало известно 1 августа. Для этого ГРЧЦ планирует купить несколько десятков устройств Apple. По словам представителя центра, закупка проводится для проведения «исследования используемых протоколов в рамках обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ сети интернет».