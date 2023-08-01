В России научились создавать «заряженный» кислород

Учёные из Орловского государственного университета исследовали, как лазерное излучение влияет на образование синглетного кислорода (СК), который может быть использован для лечения рака и других опасных заболеваний. Синглетный кислород — это особая форма молекулярного кислорода с более высокой энергией. Учёные хотят выяснить, как генерировать этот вид кислорода и измерить его количество для стандартизации медицинских процедур.

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Научное сообщество проявляет интерес к синглетному кислороду из-за его роли в различных физиологических процессах и терапии разных болезней. Однако до сих пор не было чёткого научного подхода к измерению и обнаружению этого кислорода, что затрудняло его использование в медицине. Российские учёные провели исследования на базе Научно-технологического центра биомедицинской фотоники, чтобы определить оптимальные условия для генерации синглетного кислорода.