Microsoft планирует сделать меню «Пуск» более удобным

Меню существует и трансформируется ещё со времён Windows 95. Однако за то количество лет, что прошло с его появления, принципиально новых возможностей не появилось, но Microsoft пытается придумать что-то новое.

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Кроме того, в компании надеются, что изменением меню «Пуск» получится привлечь новую аудиторию к Windows 11, которая вышла уже достаточно давно, но скорость её проникновения на ПК пользователей остаётся не слишком высокой.

Справедливости ради стоит отметить, что основной причиной отказа от использования Windows 11 сейчас называют высокие системные требования.

Что же касается самого меню «Пуск», то здесь мнения расходятся. Некоторые считают его вполне удобным. Другие же говорят, что в прошлых версиях оно выгялдел олучше или работало удобнее и давало больше возможностей, часть из которых Windows 11 растеряла.

Теперь же Microsoft тестирует новую возможность, которую заметили в сборках 23506 и 23493 доступных для бета-тестеров.

В случае, если в меню «Пуск» в рекомендациях или где-то ещё отображается файл, то можно будет инициировать его быстрый просмотр, не запуская каких-то отдельных приложений. На данный момент поддерживаются .txt, .pdf, .jpg, .jpeg, .png.

Кроме того, будет отображаться на превью информация о расположении файла, его дате создания и последнего редактирования.