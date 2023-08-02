Redmi выпустила наушники SonicBass Wireless 2 за $15

В Индии были представлены беспроводные наушники Redmi SonicBass Wireless Earphones 2. Наушники обладают шейным ободом, 9,2-мм динамическими драйверами и технологией шумоподавления.

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Характеристики

Redmi SonicBass 2, выпущенные под номером модели INLYEJ03LS, поставляются с 9,2-мм динамическими драйверами, двумя микрофонами с ENC для вызовов, поддержкой кодека SBC и Bluetooth v5.2, обеспечивающим стабильное и быстрое соединение с устройствами на расстоянии до 10 метров.

Одним из ключевых преимуществ новых наушников является их длительное время автономной работы. Пользователи могут наслаждаться воспроизведением музыки до 16 часов без подзарядки, а время работы в режиме ожидания составляет примерно 230 часов. Кроме того, благодаря функции быстрой зарядки, всего за 10 минут подзарядки можно получить около 143 минут воспроизведения музыки при 50% громкости. Время полной зарядки составляет примерно 2 часа. Для зарядки используется порт USB Type-C.

Кроме того, Redmi SonicBass Wireless Earphones 2 имеют защиту от влаги по стандарту IPX5. Вес наушников с шейным ободом составляет около 22 граммов.

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