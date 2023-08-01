В России рассказали о готовности первой летной «Ангары-А5»

Первая летная ракета-носитель «Ангара-А5» еще собирается, рассказали в подразделении «Роскосмоса».

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Отправка первой летной ракеты-носителя «Ангара-А5» для подготовки к пуску на космодроме Восточный запланирована на осень, заявил генеральный директор входящего в«Роскосмос» Центра им. М. В. Хруничева Алексей Варочко.

По его словам, производство ракеты идет согласно графику. На производственной площадке объединения «Полет» в Омске проходят стыковка и испытания блоков ракеты.

Ранее сообщалось об испытаниях предназначенного для ракет-носителей «Ангара» двигателя РД-191.