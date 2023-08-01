Представлен смартфон Samsung с куском зуба мегалодона

Российская компания Caviar, специализирующаяся на создании эксклюзивных версий смартфонов и других гаджетов, анонсировала новую коллекцию Galaxy Z Fold5 «Акулы бизнеса». В корпус одной из моделей встроили фрагмент зуба мегалодона, говорится на официальном сайте бренда.

© Caviar

Коллекция включает в себя три модели с титановым корпусом: Megalodon, Big Boss и Predator, которые отличаются гравировкой на задней панели смартфона. На модели Megalodon изображен мегалодон — самая большая хищная акула в истории планеты. На версии Big Boss — белая акула, символизирующая лидерство и силу, а в случае с Predator — белая акула с красными элементами, подчеркивающими агрессивность и решительность.

Особенностью модели Megalodon является наличие фрагмента настоящего зуба мегалодона, который вставлен в корпус смартфона. Это придает устройству уникальность и эксклюзивность.