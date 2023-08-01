Запуск корабля Crew Dragon с космонавтом Борисовым перенесли

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и компания SpaceX перенесли на 21 августа запуск космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС), в экипаж которого войдет российский космонавт Константин Борисов.

Ранее старт седьмой миссии SpaceX по смене экипажа орбитального комплекса (Crew-7) был намечен на 17 августа.

"NASA и SpaceX теперь планируют 21 августа осуществить запуск Crew-7 в 05:23 по времени восточного побережья США (12:23 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении на сайте NASA.

Перенос даты старта, указывает ведомство, позволит тщательнее подготовить площадку космодрома в Космическом центре Кеннеди во Флориде для запуска. В качестве резервной даты запуска выбрано 25 августа.

Борисов полетит в качестве специалиста седьмой миссии SpaceX по смене экипажа орбитального комплекса в рамках программы перекрестных полетов. Вместе с ним в экипаж войдут астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава.

В первой половине 2024 года, как ожидается, на орбитальную станцию в составе миссии Crew-8 отправится российский космонавт Александр Гребенкин.