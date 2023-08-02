Что такое HDMI 2.1 и чем он отличается от предыдущих версий HDMI

HDMI 2.1 — последняя версия популярного интерфейса HDMI, который используется на телевизорах и мониторах еще с середины 2000-х. Журнал Popular Science рассказал, чем 2.1 отличается от предыдущих версий HDMI.

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Что такое HDMI 2.1

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High-Definition Multimedia Interface (HDMI) — это аудиовизуальный стандарт передачи данных, который позволяет транслировать видео и звук через один кабель. Почти каждый современный телевизор и компьютерный монитор имеет хотя бы один порт HDMI: он появился еще в 2002 году.

За это время стандарт прошел ряд модернизаций. Оригинальная версия HDMI-кабеля могла передавать только 4,95 гигабит данных в секунду, чего хватало для воспроизведения видео в разрешении 1080р при частоте обновления 60 Гц. HDMI 2.1 же работает почти в 10 раз быстрее.

В 2017-м группа HDMI Forum официально представила стандарт HDMI 2.1 — его максимальная проводимость составляет 48 Гбит/с. Подобная скорость обеспечивает поддержку разрешений 4К, 5К, 8К и даже 10К. На данный момент HDMI 2.1. считается золотым стандартом качества.

Если говорить о цветопередаче, HDM 2.1 поддерживает 16-битные цвета и HDR — как и его предшественники, 2.0а и 2.0b. Однако 2.1 имеет гораздо более широкую поддержку динамического HDR, которое автоматически регулирует настройки цвета и яркости в зависимости от конкретной сцены или кадра на экране. Кроме того, HDMI 2.1 обладает рядом других преимуществ. Он позволяет быстро переключаться между источниками, поддерживает повышенное качество звука, динамическую частоту обновления и режим низкой задержки.

Какие устройства поддерживают HDMI 2.1

HDMI 2.1 доступен на большинстве премиальных телевизоров. Последнее поколение игровых консолей (PlayStation 5, Xbox Series) тоже поддерживает 2.1: именно они на всю катушку используют проводимость стандарта, т.к. она позволяет играть в игры в разрешении 4К при 120 fps.

Правда, понять, что тот или иной гаджет поддерживает HDMI 2.1, не всегда просто. Производители техники порой не уточняют, какую именно версию стандарта поддерживает их продукт. HDMI-порт выглядит плюс-минус одинаково вне зависимости от версии, поэтому на глаз разницу тоже не прикинуть. Если телевизор выпущен в продажу в последние два или три года, то, скорее всего, он поддерживает HDMI 2.0 — не 2.1. Если устройство имеет несколько HDMI-портов, то один из них может быть отмечен как 4K@120fps (или 120Hz) — это означает поддержку HDMI 2.1.