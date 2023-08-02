Ученые предрекли Европе новый ледниковый период

Специалисты Копенгагенского университета создали компьютерную модель климата, которая показала: вскоре в Европе наступит ледниковый период из-за глобального потепления. Результаты работы представлены в журнале Nature Communications (входит в группу Nature).

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По словам ученых, резко возросшее таяние ледников Гренландии дает мощный приток пресной воды в океан, что может «размыть» течение Гольфстрим. Именно благодаря ему в Европе сейчас мягкий климат. В середине века система течений нарушится, это приведет к сильному похолоданию в Северном полушарии планеты ориентировочно через 60-70 лет.

При этом в экваториальной зоне жара и засуха лишь усилятся. Изменения также будут сопровождаться повышением уровня моря, учащением ураганов и наводнений. Такая ситуация может привести к серьезным проблемам и вызвать продовольственный кризис.