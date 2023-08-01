В Иркутске начато строительство круизных лайнеров для Байкала

На судоверфи Восточно-Сибирского речного пароходства (ВСРП) в Иркутске состоялась церемония закладки четырехпалубного круизного лайнера. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу группы компаний «Истлэнд» (владеет ВСРП), судно будет использоваться на Байкале.

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Известно, что оно станет первым из двух лайнеров проекта PV8714, который разработали в компании «Р-Флот. Дизайн». Строительство лайнера в группе компаний назвали новым этапом развития судоходства на Байкале.