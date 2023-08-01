В Иркутске начато строительство круизных лайнеров для Байкала
На судоверфи Восточно-Сибирского речного пароходства (ВСРП) в Иркутске состоялась церемония закладки четырехпалубного круизного лайнера. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу группы компаний «Истлэнд» (владеет ВСРП), судно будет использоваться на Байкале.
Известно, что оно станет первым из двух лайнеров проекта PV8714, который разработали в компании «Р-Флот. Дизайн». Строительство лайнера в группе компаний назвали новым этапом развития судоходства на Байкале.
Длина теплохода составит 87 метров, ширина — 14 метров. Численность экипажа составляет 42 человека. В каютном варианте на борт могут подняться 144 пассажира, а в прогулочном — до 200. Судно должно стать крупнейшим в акватории озера. Окончание строительства и начало навигации намечено на 2026 год. Предположительно, стоимость проекта составляет около 1,5 млрд рублей.
В церемонии закладки приняли участие генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, помощник президента РФ Игорь Левитин, полпред президента в СФО Анатолий Серышев, а также губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.