Как работает ChatGPT простыми словами

Релиз чат-бота ChatGPT стал настоящей сенсацией, причем как в социальных медиа, так и в профессиональных кругах IT-индустрии. Машинное обучение и языковые модели стали самыми горячими трендами сезона, и многие крупные компании перебросили силы на исследование этих направлений. Но как именно работают языковые модели? Портал Ars Technica кратко разобрался в вопросе.

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Чтобы понять, как работают языковые модели, сначала нужно разобраться, как именно они обрабатывают слова. Если человек представляет слово как цепочку букв, то ИИ формирует слова при помощи длинного списка чисел — он называется вектором слова. Например, слово «кошка» на английском пишется cat, но языковая модель обрабатывает его как последовательность из 300 чисел.

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[0.0074, 0.0030, -0.0105, 0.0742, 0.0765, -0.0011, 0.0265, 0.0106, 0.0191, 0.0038, -0.0468, -0.0212, 0.0091, 0.0030, -0.0563, -0.0396, -0.0998, -0.0796, …, 0.0002]

Со стороны эта цепочка больше похожа на географические координаты, и неспроста. Каждый вектор представляет точку в воображаемом «пространстве слов», где слова со схожим смыслом расположены ближе друг к другу. Скажем, недалеко от «кошки» в этом пространстве находится «собака», «котенок» и «питомец». Шифрование этих слов в качестве чисел позволяет ИИ выполнять операции, которые были бы невозможны с буквами.

Слова слишком сложны, чтобы представить их в двух измерениях, поэтому языковые модели используют векторные пространства с сотнями, иногда тысячами измерений. Человеческий разум не может представить себе нечто подобное, однако компьютеры прекрасно ориентируются в такой геометрии.

IT-специалисты уже давно изучают возможности векторов, но по-настоящему популярной концепция стала после того, как Google представила проект word2vec в 2013 году. Корпорация проанализировала миллионы документов, собранных через агрегатор Google News, чтобы выяснить, какие слова часто используются в схожих предложениях. Модель Google word2vec обладала одним крайне любопытным свойством: она обрабатывала «догадки» о словах на базе векторной арифметики. Например, заменив в словосочетании «самый большой» слово «большой» на «маленький», модель рассчитывала ближайшую по смыслу цель — и выдавала «самый маленький».