Стало известно, какую соцсеть чаще всего «гуглят» в России

Россияне чаще «гуглят» «ВКонтакте», чем другие соцсети и мессенджеры
Российские пользователи чаще ищут в поиске Google информацию о «ВКонтакте», чем о каких-либо других мессенджерах и социальных сетях. Об этом со ссылкой на данные аналитического сервиса Google Trends пишет портал Rozetked.
По количеству запросов российская соцсеть опережает Telegram и WhatsApp примерно втрое, а Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией) в семь раз. YouTube же почти не отстает — в последние несколько недель запросы об обоих сервисах идут практически с одинаковой частотой.
Напомним, что в апреле агентство MediaScope публиковало данные об аудитории интернет-сервисов в России. По ежедневному количеству посетителей первое место занял «ВКонтакте» — 53,3 млн человек. Второе место занял Telegram (53,3 млн человек), третье с небольшим отставанием занял YouTube (50,9 млн).