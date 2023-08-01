Стало известно, какую соцсеть чаще всего «гуглят» в России

Российские пользователи чаще ищут в поиске Google информацию о «ВКонтакте», чем о каких-либо других мессенджерах и социальных сетях. Об этом со ссылкой на данные аналитического сервиса Google Trends пишет портал Rozetked.

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По количеству запросов российская соцсеть опережает Telegram и WhatsApp примерно втрое, а Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией) в семь раз. YouTube же почти не отстает — в последние несколько недель запросы об обоих сервисах идут практически с одинаковой частотой.