В России начались продажи новых ноутбуков HONOR

В российских торговых сетях М.Видео, Эльдорадо, DNS, Ситилинк, МегаФон и других в продажу поступили ноутбуки компании HONOR: MagicBook 14 и MagicBook X 16 Pro, оснащённые мощными процессорами Intel Core 13-го поколения.

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В основе ноутбука MagicBook 14 — производительный двенадцатиядерный процессор Intel Core i5-13500H 13-го поколения, который для ресурсоёмкой работы использует 4 ядра с возможностью повышения тактовой частоты до 4,7 ГГц, а также 8 энергоэффективных ядер для повседневных задач. Объём ОЗУ LPDDR5 — 16 ГБ, ёмкость накопителя — 1 ТБ. В зависимости от задач пользователь может переключаться между «Сбалансированным» и «Производительным» режимами работы с TPD до 50 Вт. Устройство получило корпус из авиационного алюминия и весит всего 1,52 кг при толщине 15,9 мм.

HONOR

Мощность батареи, которой оснащено устройство, составляет 75 Вт*ч, поэтому ноутбук поддерживает до 18 часов воспроизведения локального видео с разрешением Full HD от одного заряда. Гаджет оснащён технологией OS Turbo 2.0, оптимизирующей работу аппаратного и программного обеспечения, увеличивая время автономной работы без ущерба для производительности. Мощность комплектного универсального устройства быстрой зарядки составляет 65 Вт.

MagicBook 14 получил LTPS-экран HONOR FullView с диагональю 14,2" и ультратонкими боковыми рамками 2,34 мм, обеспечивающими полезную площадь 91,5%. Контент можно просматривать без прокрутки благодаря соотношению сторон 3:2. Разрешение экрана составляет 2520×1680 пикселей, цветовой охват — 100% sRGB, также дисплей поддерживает адаптивную динамическую частоту обновления до 120 Гц и максимальную яркость до 460 нит.

Второй представленный ноутбук — HONOR MagicBook X 16 Pro. Корпус гаджета выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава толщиной 17,9 мм весом 1,75 кг.

HONOR

Соотношение сторон экрана — 16:10. Диагональ антибликового экрана на IPS-матрице с тонкими боковыми рамками 4,5 мм составляет 16", что обеспечивает полезную площадь до 89%. Разрешение составляет 1920×1200 пикселей, цветовой охват sRGB — 100%, максимальная яркость — 300 нит.

MagicBook X 16 Pro работает на процессоре Intel Core i5-13500H 13-го поколения, изготовленного по техпроцессу Intel 7. Для ресурсоёмких задач используются 4 высокопроизводительных ядра с частотой до 4,7 ГГц, для повседневной работы — 8 энергоэффективных ядер. Объём оперативной памяти LPDDR4 составляет 16 ГБ, для хранения данных используется скоростной SSD ёмкостью 512 ГБ, также можно задействовать второй слот для самостоятельной установки накопителя объёмом до 1 ТБ.

Для игр и ресурсоёмких задач в MagicBook X 16 Pro 2023 можно переключаться между «Сбалансированным» и «Производительным» режимами, увеличивающими TPD мощность процессора для максимальной эффективности. Ноутбук оснащён мощной системой охлаждения с большим вентилятором 100×91 мм и двойными медными трубками, которые быстро и эффективно отводят тепло даже при продолжительной нагрузке.

Устройство оснащено батареей ёмкостью 60 Вт*ч, что обеспечивает до 11 часов воспроизведения локального видео с разрешением Full HD. А быстро зарядить ноутбук позволяет входящий в комплект компактный универсальный адаптер мощностью 65 Вт.

Оба ноутбука получили технологию HONOR Share для быстрой беспроводной передачи файлов между устройствами HONOR, в том числе мобильными. Функция «Мультиэкран» позволяет открывать на экране ноутбука до трёх окон мобильных приложений. Также в устройствах реализована утилита HONOR Device Clone для быстрого и безопасного переноса файлов со старых ноутбуков любых производителей.