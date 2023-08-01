Представлен смартфон Redmi 12 5G

Компания Xiaomi в Индии анонсировала новый смартфон Redmi 12 5G для глобального рынка. Новинка оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, аккумулятором на 5000 мАч и защитой от влаги по стандарту IP53.

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Особенности

Redmi 12 5G обладает 6,79-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц, соотношением сторон 20,5:9 и защитой Corning Gorilla Glass. Максимальная яркость экрана достигает 550 нит.

Аппаратной основой гаджета выступил 4-нм 8-ядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 в тандеме с 4/6/8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 128/256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2.

Ёмкость аккумулятора достигает 5000 мАч. Поддерживается зарядка мощностью 18 Вт.

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На задней панели смартфона разместилась двойная основная камера с датчиками:

главный модуль на 50 Мп;

макро-объектив на 2 Мп.

Спереди установлена селфи-камера на 8 Мп.

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Также стоит отметить наличие ИК-излучателя и 3,5-мм аудио-разъёма. В качестве ОС выступает Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14.

Доступность, цвета, цена

Продажи Redmi 12 5G стартуют с 4 августа. Смартфон доступен в трёх цветовых вариантах: Moonstone Silver, Pastel Blue и Jade Black.

Цена: