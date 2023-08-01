Тени Хиросимы: почему ядерные взрывы оставляют после себя черные тени?

Черные тени людей и разных объектов, вроде велосипедов, были найдены на тротуарах и зданиях Хиросимы и Нагасаки после того, как на два крупнейших города в Японии были сброшены ядерные бомбы. Сложно представить, что эти тени запечатлели последние моменты жертв взрывов — но как они вообще появились?

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6 августа 1945 года в 580 метрах над Хиросимой взорвалась атомная бомба «Малыш». Согласно специалистам, мощность взрыва составила 16 000 тонн в тротиловом эквиваленте. Детонация создала мощную волну термальной энергии, пронесшейся по городу. Она сровняла с землей 13 квадратных километров территории Хиросимы; почти четверть популяции города погибла моментально. Еще четверть стала жертвами радиационного отравления и рака в последующие месяцы.

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Взрыв вызвал яркую вспышку и мощную волну жара. Предметы, стоявшие на пути света, заслонили собой некоторые объекты, впитав энергию. Но окружающий свет выбелил бетон и камень вокруг «тени». Иными словами, эти жуткие черные пятна показывают, как выглядели тротуары и здания до ядерного взрыва: они похожи на тени из-за того, что окружающие поверхности были выжжены.

Добиться столь мощной вспышки энергии можно при помощи ядерного деления: реакции, которая возникает, когда нейтроны ударяют ядро тяжелых атомов — например, урана-235 или плутония-239. Из-за столкновения ядро элемента расщепляется и высвобождает большой объем энергии, после чего запускается цепная реакция. Она не прекращается, пока все тяжелые атомы не будут расщеплены.

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