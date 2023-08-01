Воссоздана внешность женщины, жившей 45 тысяч лет назад

Воссоздана внешность старейшего человека, чей геном удалось секвенировать
Ученые восстановили внешность старейшего человека, кому удалось провести генетическое секвенирование. Это женщина, жившая на территории современной Чехии 45 тысяч лет назад.
Череп, отделенный от тела, нашли в чешской пещере еще в 1950-х годах. Он был расколот надвое, поэтому исследователи решили, что останки принадлежали двум людям. Но несколько десятков лет спустя генетическое исследование позволило установить истину.
Анализ показал, что примерно 3% генома женщины составляли неандертальские гены. Очевидно, она принадлежала к раннему поколению людей, которые скрещивались с неандертальцами.
Авторы нового исследования решили восстановить внешность женщины. Они использовали снимки ее черепа, сделанные с помощью компьютерной томографии. Задача осложнялась тем, что часть костей, включая большую часть левой стороны лица, отсутствовали.
Недостающие части восполнили посредством компьютерного моделирования. Модели были основаны на данных сканирования современных людей: мужчины и женщины.
Ученые обратили внимание на тяжелую крепкую челюсть женщины, более типичную для мужского лица. Эндокраниальная область мозга у нее была больше, чем у современных людей. Исследователи приписали эти свойства родству с неандертальцами.
В конечном итоге ученым удалось создать реалистичный образ женщины с темными вьющимися волосами и карими глазами. Однако, как они отметили, получившийся портрет может не вполне точно отражать настоящую внешность оригинала, сообщает Live Science.
Ранее ученые восстановили облик жертвы кораблекрушения XVII века. Женщине дали условное имя Гертруда.