Воссоздана внешность женщины, жившей 45 тысяч лет назад

Ученые восстановили внешность старейшего человека, кому удалось провести генетическое секвенирование. Это женщина, жившая на территории современной Чехии 45 тысяч лет назад.

© Cícero Moraes

Череп, отделенный от тела, нашли в чешской пещере еще в 1950-х годах. Он был расколот надвое, поэтому исследователи решили, что останки принадлежали двум людям. Но несколько десятков лет спустя генетическое исследование позволило установить истину.

Анализ показал, что примерно 3% генома женщины составляли неандертальские гены. Очевидно, она принадлежала к раннему поколению людей, которые скрещивались с неандертальцами.

Авторы нового исследования решили восстановить внешность женщины. Они использовали снимки ее черепа, сделанные с помощью компьютерной томографии. Задача осложнялась тем, что часть костей, включая большую часть левой стороны лица, отсутствовали.

Недостающие части восполнили посредством компьютерного моделирования. Модели были основаны на данных сканирования современных людей: мужчины и женщины.

Ученые обратили внимание на тяжелую крепкую челюсть женщины, более типичную для мужского лица. Эндокраниальная область мозга у нее была больше, чем у современных людей. Исследователи приписали эти свойства родству с неандертальцами.

В конечном итоге ученым удалось создать реалистичный образ женщины с темными вьющимися волосами и карими глазами. Однако, как они отметили, получившийся портрет может не вполне точно отражать настоящую внешность оригинала, сообщает Live Science.