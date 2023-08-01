Искусственный интеллект нашел потенциально опасный астероид

Алгоритм обнаружения астероидов HelioLinc3D выявил свой первый потенциально опасный объект. Космическая скала диаметром около 180 метров получила название 2022 SF289.

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Программа была разработана для обсерватории имени Веры Рубин, которую планируют запустить в 2024 году. Она в течение 10 лет будет вести мониторинг ночного неба. Перед введением обсерватории в эксплуатацию алгоритм в тестовом режиме испытали в системе телескопов на Гавайях.

Ученые полагают, что в Солнечной системе насчитывается несколько десятков миллионов тел различного размера и массы. Эти объекты сформировались около четырех миллиардов лет назад, на самом раннем этапе эволюции звезды и планет.

Некоторые объекты вращаются близко к Земле и считаются потенциально опасными. Особое внимание уделяется тем, чьи орбиты проходят в 5 млн миль (8 млн км) от нашей планеты. Ученые отслеживают их траекторию, чтобы оценить возможный риск столкновения.

Далеко не все потенциально опасные астероиды на данный момент известны. По оценкам астрономов, около двух тысяч тел еще не идентифицированы и не занесены в каталоги.

Обсерватория имени Веры Рубин сможет сканировать небо беспрецедентно быстро, однако новый метод наблюдения требует новых алгоритмов искусственного интеллекта. Ученые разработали код, способный эффективно обнаруживать следы астероидов среди данных обсерватории.

Так, другие телескопы не смогли обнаружить 2022 SF289, поскольку он проходил перед богатыми звездными полями Млечного Пути. Исследования показали, что он способен приблизиться к Земле на расстояние 225 тысяч км – ближе, чем Луна, однако вероятность столкновения в обозримом будущем отсутствует, сообщает Phys.org.