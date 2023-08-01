В МГУ раскрыли природу загадочного источника IRAS 07253-2001

Российские астрономы из МГУ изучили загадочный источник инфракрасного излучения IRAS 07253-2001, определив его возможную природу. Результаты исследования опубликованы в препринте, доступном на сайте arXiv.

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IRAS 07253-2001, по оценкам, находится на расстоянии около 32,5 тысячи световых лет от Земли и представляет собой инфракрасный источник, который был идентифицирован более 30 лет назад. Некоторые ученые предполагают, что объект может представлять собой звезду-сверхгиганта, находящуюся на очень поздней стадии эволюции, то есть относящуюся к постасимптотической ветви гигантов (пост-AGB) на диаграмме Герцшпрунга-Рассела. Она должна быть примерно в 54 раза больше Солнца и окружена пылевой оболочкой радиусом около 100 тысяч солнечных радиусов.

В ходе новых наблюдений был использован 60-сантиметровый телескоп-рефлектор системы Ричи-Кретьена для проведения фотометрии и спектроскопии объекта. Астрономы выявили квазипериодическую переменность блеска IRAS 07253-2001, вызванную пульсациями, с периодом около 73 дней. Это характерно для звезд ветви пост-AGB спектральных классов F0-F8 (желто-белые звезды). Температура достигает около 6300 кельвинов.