В Госдуме рассказали, запретят ли россиянам пользоваться iPhone

Глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил в беседе с Daily Storm, что рядовым россиянам не будут запрещать пользоваться iPhone.

«Пока вопрос так не стоит», — сказал он.

До этого сообщалось, что главный радиочастотный центр (ГРЧЦ, подведомственный Роскомнадзору) планирует закупить 54 мобильных устройства зарубежных производителей на 2,3 млн руб., в том числе смартфоны iPhone и планшеты iPad от Apple, с целью проверки их защищенности.

1 июня ФСБ России заявила, что несколько тысяч iPhone российских и зарубежных пользователей оказались заражены вредоносным программным обеспечением. В связи с этим в российской спецслужбе считают, что Apple сотрудничает с разведкой США.