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В Госдуме рассказали, запретят ли россиянам пользоваться iPhone

Глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил в беседе с Daily Storm, что рядовым россиянам не будут запрещать пользоваться iPhone.

В Госдуме рассказали, запретят ли россиянам пользоваться iPhone
© РИА Новости

«Пока вопрос так не стоит», — сказал он.

До этого сообщалось, что главный радиочастотный центр (ГРЧЦ, подведомственный Роскомнадзору) планирует закупить 54 мобильных устройства зарубежных производителей на 2,3 млн руб., в том числе смартфоны iPhone и планшеты iPad от Apple, с целью проверки их защищенности.

1 июня ФСБ России заявила, что несколько тысяч iPhone российских и зарубежных пользователей оказались заражены вредоносным программным обеспечением. В связи с этим в российской спецслужбе считают, что Apple сотрудничает с разведкой США.

31 июля сотрудникам Минтранса запретили использовать технику Apple для служебных нужд.

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