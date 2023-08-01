Роскомнадзор проверит гаджеты Apple на их защищенность от слежки

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ, предприятие Роскомнадзора) провел закупку десятков мобильных устройств иностранных производителей на 2,3 млн рублей. Как сообщает газета «Ведомости», представитель организации утверждает, что техника нужна для исследований.

Победителем тендера стала компания «Айти-ресурс». Организация должна поставить 54 мобильных устройства: 16 iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 и iPhone 14, четыре iPhone без указания модели и четыре iPad. Также нужны смартфоны других производителей: всего указана 21 модель от Xiaomi, Huawei, Samsung, Vivo и Oppo.

«Закупка оборудования осуществляется в целях исследования используемых протоколов в рамках обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ сети интернет», — заявил представитель ГРЧЦ.

На вопрос о том, будут ли специалисты изучать возможность одностороннего отключения каких-либо функций производителем, собеседник ответил, что это «будут комплексные исследования».

Напомним, что в начале июня ФСБ объявила о раскрытии «разведывательной акции американских спецслужб», которая была проведена с использованием устройств Apple. По информации спецслужбы, тысячи смартфонов российских дипломатов были заражены вирусами.