Роскомнадзор проверит гаджеты Apple на их защищенность от слежки
Подведомственное Роскомнадзору (РКН) ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) закупит 54 мобильных устройства на сумму 2,3 млн рублей, чтобы проверить их на устойчивое и безопасное функционирования интернета в России, сообщают «Ведомости».
В частности, ФГУП понадобилось по четыре iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 и iPhone 14. Еще четыре смартфона iPhone без указания модели и четыре планшета iPad. Кроме того, ФГУП приобретёт ещё 21 смартфон других производителей, в числе которых Xiaomi, Huawei, Samsung, Vivo и Oppo, а также планшеты на Android.
Представитель ГРЧЦ пояснил, что масштабная закупка осуществляется в целях «исследования используемых протоколов в рамках обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ сети интернет». Ведомство проверит и защищенность устройств из недружественных стран от слежки, считают участники рынка.
Эксперты полагают, что таким образом Роскомнадзор готовит обоснование под законодательный запрет использования смартфонов и планшетов Apple в госучреждениях и ведомствах. Ранее некоторые министерства, в том числе Мипромторг, рекомендовали своим сотрудникам и российским предприятиям отказаться от использования iPhone в рабочих целях. Это произошло после того, как ФСБ вскрыла разведывательную акцию спецслужб США на мобильных устройствах Apple.