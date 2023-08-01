Впервые оплодотворена плодовая мушка без участия самца

В эксперименте авторы использовали плодовую мушку Drosophila melanogaster, чтобы воссоздать потомство путем партеногенеза — то есть развить эмбрион без оплодотворения спермой. Для этого специалисты генетически модифицировали насекомых: секвенировали геномы двух штаммов другого вида плодовой мушки — Drosophila mercatorum, которые размножаются партеногенезом.

Модифицированные мошки ждали половину своей жизни (40 дней) самца для оплодотворения, а затем сформировали эмбрион самостоятельно. Причем только один-два процента самок мух второго поколения, обладающих способностью к партеногенезу, произвели потомство, и это происходило только тогда, когда поблизости не было самцов. В случае если были доступны самцы, самки спаривались и размножались обычным способом. В исследовании приняли участие более 220 тысяч девственных плодовых мушек, и на его завершение ушло шесть лет.