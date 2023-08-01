У России и Китая появится возможность подсчитать дальневосточных леопардов

Создание трансграничного резервата России и Китая "Земля больших кошек" позволит ученым двух стран точно подсчитать всю мировую популяцию самой редкой большой кошки мира - дальневосточного леопарда, сообщает пресс-служба национального парка "Земля леопарда", который станет частью резервата.

Правительство России одобрило проект соглашения с Китаем о создании трансграничного резервата "Земля больших кошек". Он будет создан на приграничных территориях двух стран. В его состав войдут национальный парк "Земля леопарда" (РФ) и Национальный парк тигра и леопарда (КНР). В рамках соглашения Москва и Пекин будут заниматься профилактикой экологических правонарушений, обеспечивать условия для беспрепятственной миграции диких животных на территории резервата, проводить совместный мониторинг состояния окружающей среды.

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"По последним данным, с российской стороны ученые отмечают 125 леопардов и 58 тигров, с китайской - 60 леопардов и 40 тигров, при этом цифры не суммируются, так как значительная часть диких животных обитает одновременно в двух странах, не воспринимая госграницу как препятствие. Общая численность мировой популяции дальневосточного леопарда и местной группировки тигра будет установлена после создания трансграничного резервата", - сообщает пресс-служба.

Как пояснили ТАСС в нацпарке, в настоящее время российские и китайские ученые с помощью систем фотоловушек считают кошек по отдельности, каждый на своей территории, и обмена данными не происходит, в том числе по техническим причинам. В созданном резервате можно будет создать единую сеть фотомониторинга, которая даст обеим сторонам доступ к общей базе данных.

"Сотрудничество "Земли леопарда" с национальным парком Китая имеет многолетнюю плодотворную историю. С 2019 года были установлены прямые контакты, состоялись обмены делегациями, подписаны протокол о сотрудничестве и план совместных действий. Создание трансграничного резервата на уровне правительств двух стран выведет эту работу на совершенно новый уровень, значительно повысив эффективность взаимодействия. Сегодня будущее редких животных зависит от общих усилий двух стран", - приводит пресс-служба слова директора ФГБУ "Земля леопарда" Виктора Бардюка.