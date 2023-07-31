Станция «Чандраян-3» выведена на окололунную орбиту

Автоматическая лунная станция «Чандраян-3» завершила оборот вокруг Земли и успешно вышла на окололунную орбиту. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Индийской организации космических исследований (ISRO).

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В пресс-службе пояснили, что «выход на лунную орбиту запланирован на 5 августа 2023 года».

Аппарат стартовал 14 июля, посадка на Луну запланирована на 23-24 августа.

По данным агентства, в случае, если станцию удастся успешно посадить, Индия станет четвертой страной, осуществившей посадку аппарата на Луну (после СССР, США и КНР).