Лунная станция «Чандраян-3» выведена на окололунную орбиту
Автоматическая лунная станция «Чандраян-3» завершила оборот вокруг Земли и успешно вышла на окололунную орбиту. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Индийской организации космических исследований (ISRO).
В пресс-службе пояснили, что «выход на лунную орбиту запланирован на 5 августа 2023 года».
Аппарат стартовал 14 июля, посадка на Луну запланирована на 23-24 августа.
По данным агентства, в случае, если станцию удастся успешно посадить, Индия станет четвертой страной, осуществившей посадку аппарата на Луну (после СССР, США и КНР).
Напомним, что ранее Индия запустила две станции для изучения естественного спутника планеты. Работа первой завершилась в 2009 году. Вторая была отправлена в 2019 году и продолжает деятельность на орбите Луны.
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