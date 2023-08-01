В регионах могут появиться ситуационные центры для мониторинга полетов дронов

В ближайшие годы для развития беспилотной авиации в России будут созданы региональные ситуационные центры, которые будут отвечать за мониторинг и учет полетов дронов. Об этом заявил генеральный директор компании "Научно-исследовательский центр "Аэроскрипт" Алексей Хрипунов на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг" в Новосибирске, сообщает ТАСС.

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По словам Хрипунова, система контроля за беспилотниками, которая в настоящее время разрабатывается в России, предусматривает использование цифровых платформ в региональных ситуационных центрах. Благодаря этим центрам, региональные власти смогут получать информацию о полетах дронов в режиме реального времени.

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"Региональный ситуационный центр будет выполнять три важные функции. Во-первых, он будет обрабатывать заявки на полеты в регионе. Во-вторых, он будет отслеживать перемещения беспилотных летательных аппаратов для выявления нарушений правил полетов. И, в-третьих, он будет определять зоны, где полеты запрещены, и контролировать соблюдение этих требований", - пояснил Хрипунов.

Он также отметил, что эти центры будут создавать единую среду для организации полетов дронов и их учета, которая будет доступна для пользователей из разных регионов. Хрипунов также указал на другие тенденции в развитии беспилотной авиации, включая цифровизацию воздушного движения и создание цифровых коридоров, магистралей и перекрестков для дронов, аналогичных тем, которые существуют на земле. Он предполагает, что требования к регулированию трафика в воздухе будут более строгими, чем в наземном движении, из-за третьей координаты. Он также предвидит выделение географических зон, где не будет необходимости в постоянном контроле полетов, их безопасность будет обеспечиваться цифровыми платформами на основе риск-ориентированного подхода.