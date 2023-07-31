Смартфоны Samsung остались в списке товаров для параллельного импорта

Смартфоны южнокорейской компании Samsung пока останутся в списке для параллельного импорта, следует из предварительного документа (есть в распоряжении ТАСС), направленного Минпромторгом РФ на утверждение в Минюст. Между тем в Минцифры ранее начали обсуждать исключение смартфонов этой компании из списка.

О таких дискуссиях с Минпромторгом ранее рассказывал министр цифрового развития Максут Шадаев в кулуарах ПМЭФ. Министр говорил в том числе про смартфоны LG и аргументировал возможность исключения Samsung и LG тем, что уже есть китайские аналоги, которые не уступают смартфонам двух южнокорейских компаний.